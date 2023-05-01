بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

العنف في الجامعات

منذ ساعة واحدة
العنف في الجامعات

 

الدكتور محمد معاقبة / استاذ القانون الاداري الجامعة الاردنية

العنف في الجامعات مسألة مركبة ناتجة عن عدة عوامل تتعاضد وتتآلف معا وتشكل وتصنع هذه الظاهرة .
اولا: النشئة المجتمعية والموروث الثقافية السابق على الالتحاق في الجامعات اذ يشكل شخصية الطالب ومنظومة القيم التي تحكم سلوكه .
ثانيا: التعليم الأساسي( المدرسي) لا يؤهل الطالب ولا يشكل وعيه تشكيلا سليما فيأتي للجامعة متأثرا بكل أشكال التصرفات والسلوكيات السائدة في المجتمع.
ثالثا: غياب مفاهيم التوعية مثل الإعلام والمسجد
وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الجامعي هناك عوامل وأسباب جوهرية تعزز هذه الظاهرة .
بعضها انعدام طرح نشاطات لامنهجية ،رياضية ثقافية .
* نظام تأديب الطلبة يحتاج لتعديلات جذرية وحقيقية لتغليظ وتشديد العقوبات على ظاهرة العنف .
* إدخال نص جديد في نظام تأديب الطلبة بالاحالة لكل المشاركين في المشاجرات إلى الادعاء،العام .
* من المسائل المهمة تم منح كوادر الأمن صفة ضابطة عدلية لتفعيل دورها في الحد من العنف ولكن منح هذه الصفة لم تستفيد منها الجامعات لغايات الحد من العنف بسبب ضعف المستوى التعليمي للعاملين في دوائر الأمن .
الحل المناسب للجامعات هيكلة دوائر الامن الجامعي وفقا لخطة خماسية تنهي بالغاء هذه الدوائر .
والاستعاضة بإنشاء مديرية شرطة جامعية تتبع للامن العام ، تكون من خريجي الجامعات في تخصصات علم النفس والاجتماع والاتصال والحقوق .
ويتم ذلك ذلك بموجب اتفاقية بين كل جامعة والامن العام .
نحقق من خلالها.
ضمن تدوير موظفي الأمن بين الجامعات سنويا .
ومن جهة آخرى نحقق وفورات مالية .
* في حال ارتكابهم لمخالفات يطبق عليهم قانون العسكري وبذلك نضمن اداء،مهني.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:50

الساكت: يجب احداث تغيير جذري في منهجية العمل اذا اردنا نتائج تلبي طموح الشباب

06:39

‏فصلان مُخجلان من الجامعة والحزب

21:18

#النائب_عماد_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير

20:45

216 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 30% 

20:43

الصمادي: نسبة البطالة في الأردن لا تقل عن 35%

20:26

القصة وراء 5 اختراعات غيرت شكل العالم

20:12

وفاة عامل وافد سقط عن عمارة قيد الإنشاء في عمان

19:59

قطر تعتقل شبكة تجسس من هذه الدولة

19:50

الإعلان عن تفاصيل رالي الأردن للسيارات

19:46

الحرارة تتجاوز 30 درجة مئوية في عمّان نهاية الأسبوع

19:22

اكتشاف ثلاثة حصون رومانية على الحدود الأردنية السعودية

19:13

الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة الله

وفيات

الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة اللهوفيات الأحد 30-4-2023وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدتهوفيات الجمعة 28-4-2023د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونة