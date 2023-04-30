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قطر تعتقل شبكة تجسس من هذه الدولة

منذ 5 ثواني
قطر تعتقل شبكة تجسس من هذه الدولة

 

 

وطنا اليوم – ذكر موقع “خدشوت سكوبيم” العبري، مساء الأحد، بأن دولة قطر اعتقلت مؤخراً شبكة تجسس أجنبية تعمل لصالح إسرائيل.

ووفقاً للموقع العبري، أفادت تقارير إعلامية مختلفة أن قطر اعتقلت 8 من خريجي البحرية الهندية والذين عملوا لصالح شركة ديهارا العالمية للاشتباه في قيامهم بتسريب معلومات حساسة وسرية إلى إسرائيل، وقد كانت الشركة تعمل على بناء غواصة لقطر.حسب ما أفاد عكا للشؤون الإسرائيلية.

ووفقاً للموقع،  تم إغلاق الشركة وتوقف عملها ومن المتوقع أن يمثل الموظفون الهنود الثمانية للمحاكمة، فيما رجحت مصادر أنهم قد يتلقون حكم الإعدام.


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