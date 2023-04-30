محكمة الاحتلال تقرر تمديد توقيف النائب عماد العدوان

وطنا اليوم:قال المحامي جواد بولس، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي “عوفر” قررت تمديد توقيف النائب عماد العدوان 8 أيام إضافية.

وأضاف بولس في تصريح الأحد، أن محكمة الاحتلال أبقت على قرارها برفض طلب هيئة الدفاع لقاء النائب العدوان حتى الأول من أيار/ مايو.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أوقفت النائب عماد العدوان يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

والثلاثاء الماضي، زار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته بأنه بصحة جيدة.