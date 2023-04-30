4 كلاب ضالة تنهش طفلا في المفرق

وطنا اليوم:أصيب طفل من جنسية عربية ويبلغ من العمر ٥ سنوات باصابات بليغة إثر تعرضه لهجوم من ٤ كلاب ضالة في منطقة ضاحية الملك عبد الله جنوب مدينة المفرق وفق شهود عيان.

وقال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات ان المستشفى استقبل طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات نتيجة مهاجمته من قبل مجموعة من الكلاب الضالة حيث تبين اصابته بعينه اصابة بليغه وجرح في الوجه.

وأوضح الشرفات ان اصابة الطفل بليغة ،وقد اجريت للطفل الإسعافات اللازمة وتم تحويله الى مستشفى الزرقاء الحكومي لاستكمال علاجه هناك