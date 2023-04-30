الحيصة للاوروبيون: الأردن لديه مشكلة كبيرة في شح المياه

وطنا اليوم:اختتم وفد نيابي، زيارته إلى بروكسل بلقاء المفوض العام في الاتحاد الأوروبي لدول الجوار، جستينا بستش.

وأعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة عن تقديره وشكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للأردن، ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين والمخيمات الفلسطينية.

ودعا الحيصة، المفوض العام إلى زيارة الأردن للاطلاع على واقع حال مخيمات اللجوء السوري ومخيمات الفلسطينيين.

واستعرض الأعباء التي تحملها الأردن جراء استضافته موجات اللجوء والتي شكلت ضغطاً على بناه التحتية واستنزافاً لموارده الطبيعية، فضلاً عن ازدياد حجم البطالة في صفوف الشباب الأردني.

وأشار الحيصة إلى أن الأردن لديه مشكلة كبيرة في شح المياه إذ يعتبر ثالث أفقر دولة في العالم مائياً، فيما فاقم وجود اللاجئين من هذه المشكلة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهذا الشان وزيادة الدعم للدول المستضيفة للاجئين.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا عمق الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مثمناً دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يلعب دوراً محورياً في المنطقة والشرق الأوسط، مضيفاً أن السياسة الخارجية الأردنية وازنة وتمتاز بالحكمة في التعاطي مع جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار حينا إلى أن هناك لقاءات دورية دائمة بين لجنة الشؤون الخارجية النيابية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم وتوحيد الجهود النيابية والحكومية لخدمة المصالح الوطنية العليا.

كما أشار إلى حزمة الإصلاحات السياسية التي نفذها الأردن والخطوات التي انتهجها لتعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى دعم الأردن ومساندته ليتمكن من مواصلة مسيرته الديموقراطية.

بدوره، ثمن المفوض العام في الاتحاد الأوروبي لدول الجوار الدور المحوري الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين والمخيمات الفلسطينية والأعباء التي تحملها بهذا الشأن حتى بات نموذجاً في استضافة اللاجئين.

وأكد بستش الحرص على مواصلة دعم الأردن ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

ويضم الوفد النيابي، بالإضافة إلى الحيصة وحينا، رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم، والنواب: جعفر الربابعة وعيد النعيمات وعبدالله ابو زيد وشادي فريج