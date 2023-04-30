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وصول أول طائرة مساعدات إلى السودان جوا عن طريق الأردن

منذ ساعة واحدة
وصول أول طائرة مساعدات إلى السودان جوا عن طريق الأردن

وطنا اليوم:وصلت إلى مدينة بورتسودان السودانية الأحد، أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوا، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان، وفق ما أفاد بيان للجنة.
وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان.
وضمّت الشحنة معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال.
وأضاف الصليب الأحمر أنه “سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ”.
بدوره قال المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا في اللجنة الدولية باتريك يوسف: “تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح”.


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