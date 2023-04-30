الفايز يهنيء عمال الوطن بعيدهم

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عمال الوطن بمناسبة عيد العمال الذي يصادف يوم غذا الاثنين .

وفي بيانا اصدره اليوم ، رفع الفايز اسمى ايات التهاني والتبريك ، لكافة العمال بمختلف مواقعهم ، مؤكدا اعتزاز مجلس الاعيان وفخره بكل عاملة وعامل اردنيا في مختلف مواقع العمل العام والخاص .

وبين الفايز ان مجلس الاعيان ، يثمن الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن ودورهم في التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة البناء الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات .

وقال ان مجلس الاعيان سيبذل كل جهد ممكن ، من اجل النهوض بدور عمال الوطن وتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على امنهم الاجتماعي والوظيفي ، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم عمال الوطن والنهوض بدورهم ، تقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه لوطنهم .

واشار الى ان المجلس سيحرص ايضا ، بان تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بعمال الوطن حامية لحقوقهم وتعمل على توفير الحياة الكريمة لهم