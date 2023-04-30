ذيابات يكشف موعد استئناف توريد النفط العراقي الى المملكة

وطنا اليوم:يستأنف الأردن استيراد النفط من العراق بمعدل 10 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الأول من شهر أيار، بعد توقف استيراده منذ بداية شهر نيسان عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام، وفق مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات.

وقال ذيابات، إن الاتفاقية وقعت بين الأردن والعراق، لكن الإجراءات اللوجستية قد تستغرق من 6 إلى 7 أيام، وذلك في تصريح للمملكة.

ووافق العراق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة، لكن الشركة الناقلة أوقفت استيراد النفط حتى يتم توقيع المذكرة من البلدين.

وأوضح ذيابات، أن 500 صهريج سيعملون على نقل النفط من العراق إلى الأردن، حيث إن 50% من السائقين أردنيون والنصف الآخر عراقيون، بحسب الاتفاقية، مشيرا إلى أن التحميل سيكون من مصفاة كركوك.

وعن التعويض بشأن الأيام التي توقف الاستيراد فيها، توقع مدير الشركة الناقلة للنفط “تمديد الاتفاقية لمدة شهر إضافي بعد انقضاء سنة تجديد الاتفاقية”.

واستورد الأردن من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية لتجهيز النفط الخام منذ أيلول 2021 وحتى نهاية آذار الماضي، كميات نفط بلغت قرابة الـ 4.5 ملايين برميل.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أنها ستعمل بمجرد استلامها الموافقة من الجانب العراقي على تجديد العمل بمذكرة التفاهم باستكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف استيراد النفط الخام العراقي عند توقيع مذكرة التفاهم.

وتقوم المملكة بموجب الاتفاقية بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل