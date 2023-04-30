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الجغبير يشيد بجهود القطاع الصناعيّ الأردنيّ والتطوّر الهائل الّذي شهده على مرّ السنين

منذ ساعة واحدة
الجغبير يشيد بجهود القطاع الصناعيّ الأردنيّ والتطوّر الهائل الّذي شهده على مرّ السنين

الجغبير: القطاع الصناعيّ يعتزّ بالعمّال، ويقدّر جهودهم المتواصلة، والّتي تسهم في تحسين الإنتاجيّة والنوعيّة والتنافسيّة.
الجغبير: القطاع الصناعيّ يوفّر بيئة عمل آمنة وصحّيّة تضمن حقوق العمّال، وتشجّعهم على الإبداع.

وطنا اليوم:توجّه رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، بأصدق التهاني والتبريكات لجميع العمّال في المملكة بمناسبة حلول عيد العمّال العالميّ.
وقال المهندس الجغبير، في بيان صحفيّ، إنّ هذا اليوم هو يوم تقدير وتكريم للعمّال الّذين يسهرون ليلاً ونهاراً على بناء وتطوير الوطن.
وأشاد بجهود القطاع الصناعيّ الأردنيّ والتطوّر الهائل الّذي شهده على مرّ السنين، مؤكّداً أنّ القطاع الصناعيّ يعتبر المشغل الأكبر للعمالة في الأردنّ، ويمثّل أحد أهمّ مكوّنات الاقتصاد الوطنيّ، كما أنّه يساهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردنيّ.
وقال: يعتزّ القطاع الصناعيّ بالعمّال، ويقدّر جهودهم المتواصلة، والّتي تسهم في تحسين الإنتاجيّة والنوعيّة والتنافسيّة للصناعة الأردنيّة، مؤكّداً على ان القطاع الصناعيّ يوفّر بيئة عمل آمنة وصحّيّة تضمن حقوق العمّال، وتشجّعهم على تحقيق أعلى مستويات الأداء والإبداع.
وأكّد على التزام بتطوير وتعزيز القطاع الصناعيّ والعمل على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم التعاون المشترك بين القطاعين العامّ والخاصّ لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصاديّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
وجدّد رئيس غرفتي الصناعة تقديره للعمّال الّذين يضحّون بوقتهم وجهدهم لتطوير الوطن، معرباً عن أهمّيّة توفير بيئة عمل آمنة وصحّيّة تحفظ حقوقهم، وتشجّعهم على تقديم أفضل ما لديهم
واختتم البيان متمنّياً لجميع العمّال وأسرهم دوام الصحّة والسعادة والنجاح، مشيراً إلى أهمّيّة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطنيّ.


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