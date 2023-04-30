الشرق العربي للإستثمارات AEIV.. أبو هديب رئيساً والسجدي نائباً وتشكيل اللجان الداخلية ..أسماء

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية AEIV في إجتماعه المنعقد بتاريخ 26/04/2023 ما إنتخاب المهندس شحادة عبدالله أبو هديب رئيساً لمجلس الإدارة وإنتخاب عمار وائل السجدي نائباً للرئيس كما تقرر تعيين مازن مصباح قديمات أمين سر لمجلس الإدارة.

كما قررت الشركة خلال إجتماعها تشكيل لجانها المنبثقة عن مجلس إدارتها حيث جرى تشكيل لجنة التدقيق والمكونة من الأعضاء (عمار وائل السجدي، أسامه رستم ماضي، مازن عبدالقادر عليان، معن السحيمات)

ولجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من الأعضاء (شحادة عبدالله أبو هديب ، عمار وائل السجدي، معن علي السحيمات)

لجنة الحوكمة مكونة من الأعضاء (فايز سليمان الضمور، أسامه رستم ماضي، معن علي السحيمات)

وختاماً قررت الشركة تشكيل لجنة ادارة المخاطر والمكونة من (علي محمد السحيمات، فايز سليمان الضمور ، علي معن السحيمات، مازن مصباح القديمات)