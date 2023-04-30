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أطباء أطفال في أوروبا يرفعون الصوت بسبب نقص الأدوية

منذ ساعة واحدة
أطباء أطفال في أوروبا يرفعون الصوت بسبب نقص الأدوية

وطنا اليوم:حذّر أطباء أطفال من دول أوروبية عدة من نقص أدوية للأطفال بما فيها المضادات الحيوية وعلاجات الربو.
وقال الأطباء في رسالة موجهة إلى وزراء الصحة اطلعت عليها وكالة فرانس برس السبت، إنه “من الضروري إيجاد حل سريع وموثوق ودائم” للمشكلات التي تواجهها مخزونات الأدوية في أوروبا.
وأضافوا “صحة أطفالنا وصغارنا في خطر بسبب نقص الأدوية في كل أنحاء أوروبا”.
وكانت الرسالة موجهة إلى وزراء الصحة في النمسا وفرنسا وألمانيا ومنطقة جنوب تيرول الإيطالية وسويسرا.
وأشار الأطباء إلى أنه من مسؤولية صناع القرار السياسي ضمان الإنتاج والإمداد الكافيين للتأكد من توافر الأدوية الأساسية لرعاية الأطفال.
وتابعوا أنه من الضروري أن تكون المضادات الحيوية وأدوية تسكين الآلام وأدوية الحمى والربو واللقاحات متوافرة.
وردا على الرسالة كتب وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ على تويتر أن المخاوف “مبررة تماما” مشيرا إلى أن قانونا يهدف إلى معالجة قضايا تسليم الأدوية معروض حاليا على البرلمان الألماني.
وخلال فصل الشتاء، شهدت أوروبا نقصا في المضادات الحيوية وأدوية الأخرى، إذ تسببت الأمراض المتزايدة خصوصا بين الأطفال بزيادة الطلب على الأدوية.


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