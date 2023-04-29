الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي ضرائب المحروقات لا تخدم الاقتصاد الوطني والحل تخفيضها

وطنا اليوم- قال الخبير الاقتصادي المتخصص بقطاع الطاقة عامر الشوبكي ان الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات بلغت 1250 مليون دينار وهي لا تكفي لسداد خدمة الدين وبهذا لا فائدة من هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وفي رد له على الالية التي يجب العمل بها للخروج من هذا الواقع أجاب بكلمتين (تخفيض الضرائب) وهذا يعني تحسن القدرة الشرائية لدى المواطن وبذلك تزداد التحصيلات الضريبية من بقية القطاعات.