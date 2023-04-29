صدور العدد 409 من مجلة أفكار

صدر حديثاً العدد 409 من مجلة “أفكار” الشهريّة التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنيّة ويرأس تحريرها الدكتور غسان عبد الخالق، متضمناً مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب الأردنيين والعرب.

واستهل الدكتور عبد الرحيم مراشدة العدد بمقالة بعنوان: “المثقف العربي وسؤال الثقافة”، وتضمن العدد ملفا حول”العلامة نهاد الموسى؛ مفكراً لغوياً رائداً”، حوى المواد التالية: (المرحوم “الأستاذ الدكتور نهاد الموسى في عيون مريديه” من إعداد وتقديم: الدكتور ماهر أحمد المبيضين” و”نهاد الموسى شيخ العربية وعاشق تراثها” لحافظ علوي، و”قضايا كبرى في التفكير اللساني لدى الدكتور نهاد الموسى” للدكتور عيسى عودة برهومة.

و”اتجاهات البحث اللغوي لدى نهاد الموسى مشرفاً” للدكتور سيف الدين الفقراء. و”الأستاذ الدكتور نهاد الموسى: ريحانة النّحاة” للدكتور عمر عبد الله الفجاوي.

وفي باب دراسات ومقالات: كتب الدكتور عبدالقادر الرباعي “قراءة تأويلية في ديوان ( فليكن) للشاعرة إيمان عبد الهادي”. وتناول الكاتب منير عتيبة “تراب الغريب” لهزاع البراري؛ الساردُ الميتُ يحاكمُ الحياة”. أمّا الباحث محمد الهادي الطاهري فقدّم قراءة في “قصة حب” يرويها القاص جمعة شنب.

وكتبت الدكتورة دلال عنبتاوي في “بنية الحوار في رواية “لون آخر للغروب” للرواية هيا صالح”.

وتناول الناقد فرج مجاهد عبدالوهاب “إيقاعات سردية…” تأمل نقديّ بليغ لمثاليات السرد الأردني المعاصر”.

وعرض وقدم الكاتب سمير أحمد الشريف “شعرية المرأة في العالم؛ مكاشفات نقدية، للدكتور راشد علي عيسى”.

أما القاصة حنان باشا فقدمت” قراءة حسّية في رواية “ماتت رجلًا “للروائي الشاعر محمد خضير.”

وحول “تشكلات السخرية في روايةِ (بيضة العقرب..السيرة السرطانية) لمحمود عيسى موسى، كتبت الكاتبة عطاف جانم. فيما تناول الكاتب أُسيد الحوتري “المبنى والمعنى في المجموعة القصصيّة (البحث عن مساحة) لتيسير نظمي.

وكتب الدكتور سعيد بو عيطة عن “سؤال الهوية في النصِّ القصصي: مجموعة “الرجوع الأخير” لمجدولين أبو الرب أنموذجا”.

وتناولت الباحثة ابتسام الحسبان “صراع النثر والشعر في المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني” و”اللغة العربية كنزٌ من كنوز علم الله (عز وجل)” مقالة كتبها الباحث والشاعر عارف عواد الهلال.

أمَّا في باب “إبداع” فنقرأ قصائد لـِ: محمد سمحان: “إلى عرار” رفاه هلال حبيب: “وحيدة أنا”. محمد دلكي: “قمير ساهر”. أحمد اللاوندي: “رؤية”. فاطمة ناعوت: “فول نابت”. رامي الجنيدي: “متعب حصان الرؤيا”.

ونقرأ في القصة لـ: حنان بيروتي: “انسلال مؤقت”. روند الكفارنة: “فضة”. نجلاء القصيص: “للموت وجه آخر”. باسم سليمان ” الرصيف الآخر”. محمد رمضان الجبور” زيارة”.

وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية كتب محمد سلام جميعان في باب “نوافذ ثقافية”. والعدد من إخراج المصممة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للفنان محمد العامري.

–(بترا)