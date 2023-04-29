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ظاهرة الانتحار تتزايد داخل الجيش الاسرائيلي وأرقام بدأت تتسرب

منذ 6 ثواني
ظاهرة الانتحار تتزايد داخل الجيش الاسرائيلي وأرقام بدأت تتسرب

 

وطنا اليوم – اظهرت معطيات إسرائيلية،  أن ثلاثة جنود إسرائيليين، انتحروا منذ بداية شهر نيسان/إبريل الجاري.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية /كان 11/  إن جنديين من بين الثلاثة، انتحروا منذ بداية الأسبوع الأخير.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها الهيئة فإن مجندة انتحرت الخميس، في حين انتحر جندي مطلع الأسبوع الجاري؛ لأسباب غير معروفة، وكان جندي قد انتحر في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يتجنب نشر المعطيات التي تتعلق بعدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال تأدية الخدمة العسكرية.

وذكرت أن مسؤولين في الجيش، يعتبرون أن نشر مثل هذه المعطيات؛ من شأنها أن تشجع جنود على الإقدام على الانتحار، إذا ما رصدوا تصاعد عمليات الانتحار في صفوف الجيش.

وأشارت إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أوعز بالعمل على الحد من هذه الظاهرة.

يذكر أن عام 2022 سجل انتحار 14 جنديًا إسرائيليًا، وهو الأعلى منذ خمس سنوات، فيما سجل عام 2021 انتحار 11 جنديا.

وكانت شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ووحدة الصحة النفسية بالجيش، قد قالت في دراسة سابقة، إن تنامي الاضطرابات النفسية بصفوف الجنود هو السبب الرئيسي للإقدام على الانتحار، ويعود ذلك لضغوط نفسية واجتماعية وكذلك أمنية وحالة الحرب والاقتتال المتواصلة.

 


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