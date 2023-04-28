استقالة رئيس BBC بسبب قرض بوريس جونسون

وطنا اليوم:أعلن رئيس هيئة “بي بي سي” ريتشارد شارب الجمعة استقالته، بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض، لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، وقال شارب: “أشعر بأن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد، الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي”.

وخلص تقرير نشر الجمعة إلى انتهاك قواعد التعيينات العامة. وكان ريتشارد شارب المصرفي السابق عين العام 2021 في منصبه، بعد فترة قصيرة من قيامه بمساعدة بوريس جونسون الذي كان رئيسا للوزراء حينذاك، على الحصول على قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (906 آلاف يورو).

وقال شارب في بيان أعلن فيه استقالته: “إن التقرير خلص إلى أنني خالفت قواعد الحوكمة المتعلقة بالتعيينات العامة”، لكن هذه المخالفة “لا تبطل بالضرورة التعيين”.

وبعدما تحدث عن مخالفة “غير مقصودة”، أشار شاربإلى أنه يريد وضع “مصالح هيئة الإذاعة البريطانية أولا”. ستصبح استقالته سارية المفعول في نهاية حزيران/يونيو. وفي رسالة إلى ريتشارد شارب، قالت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر إنها “تتفهم وتحترم” قراره وشكرته على عمله كرئيس للهيئة