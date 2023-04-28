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أوروبا تعاني والإمارات تعيش أجواء استثنائية

منذ 5 ساعات
أوروبا تعاني والإمارات تعيش أجواء استثنائية

وطنا اليوم: أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن موسم قدوم الحر في عموم دولة الامارات تأخر هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة العليا خلال أبريل (نيسان) عموماً غير معتادة بهذا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالمستويات الطبيعية المعروفة خلال هذه الفترة.
وأوضح الجروان، أنه خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ستكون الحرارة دون 32 درجة مئوية في عموم المناطق الساحلية، مع العلم أنها تجاوزت في جنوب غرب أوروبا 38 درجة مئوية نهار أمس الخميس، فيما تتراوح معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من كل عام ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، وقد تجاوزتها العام الماضي لتصل إلى 38 درجة مئوية في بعض أيامها.
وتابع “أثرت توزيعات الكتل الهوائية والعوامل الجوية المسيطرة على أجواء المنطقة في هذا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والسنوات المقبلة ستوضح ما إذا كانت هذه الأجواء أجواء استثنائية تميز بها هذا العام، أم هي نتيجة التغير المناخي”


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