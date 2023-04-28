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93 % حجوزات فنادق البحر الميت خلال نهاية الأسبوع

منذ 6 ساعات
93 % حجوزات فنادق البحر الميت خلال نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:شهدت فنادق البحر الميت النسبة الأكبر في نسب إشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية السبوع، حيث بلغت 93%.
وحسب بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية ، فقد نسب إشغال وحجوزات فنادق العقبة بلغت 88% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، فيما بلغت نسبة إشغال فنادق دق البترا 83% و فنادق العاصمة عمان 73%.
وأشارت البيانات إلى أن فنادق 4 نجوم كانت الأكثر طلباً من قبل السياح، حيث بلغت نسبة إشغالها خلال عطلة نهاية الأسبوع 90% مقارنة مع 85% لفنادق 5 نجوم و75% لفنادق 3 نجوم.
ووصلت حجوزات الفنادق 4 نجوم في العقبة إلى 87%، والبحر الميت 93%، والعاصمة عمان 83%، والبترا 95%، بينما بلغت حجوزات فنادق 5 نجوم في العقبة إلى 88%، والبحر الميت 95%، والعاصمة عمان 73%، والبترا 83%، فيما بلغت حجوزات فنادق 3 نجوم في العقبة 89%، والعاصمة عمان 69%، والبترا 68%


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