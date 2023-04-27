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شقيق الجندي “أورون شاؤول”:” لا توجد مخاطر أمنية من إبرام صفقة تبادل”

منذ 3 ساعات
شقيق الجندي “أورون شاؤول”:” لا توجد مخاطر أمنية من إبرام صفقة تبادل”

 

 

قال أوفيك شاؤول شقيق الجندي  الإسرائيلي “أورون شاؤول ” المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة “كانت هناك فرص لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة، لكن الدولة تخلت عنهم “.

 

ونقل موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن  شاؤول قوله :”لا أعرف ما الذي يخشونه، أنا أعلم من المحادثات الشخصية مع كبار المسؤولين في الحكومة والمنظومة الأمنية أنه لا توجد مخاطر أمنية من إبرام صفقة تبادل أسرى، لكنهم ينقلون للجمهور شيئًا آخر”.

 

وأضاف ” يقولون لهم إن هذه الصفقة أو تلك يمكن أن تضر بالأمن، هذا ليس صحيحا، خلال السنوات التسع الماضية تم إطلاق عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من السجون، هم لا يتحدثون عن ذلك “.

 

وقال “أشعر أنا وعائلتي مثل الجمهور بأسره في إسرائيل، أنه لا يتم فعل شيء من أجل إطلاق سراح الأسرى من غزة – أقول لرئيس الحكومة الذي كان أيضا رئيسا للحكومة حينما أُسِر شقيقي، كما أرسلت الجنود للحرب، فإن المسؤولية تقع على عاتقك لإعادتهم، لا يمكنك الهروب من المسؤولية، أنتم القادة، أعيدوهم”.


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