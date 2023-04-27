شاهد : المقطع الأخطر والأكثر انتشار في أمريكا

وطنا اليوم:أعلنت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية عن انفصالها مع مذيعها الشهير والمحافظ تاكر كالرسون، وقالت الشبكة في بيانها “اتفقت فوكس نيوز وتاكر كارلسون على الانفصال، نشكره على خدمته للشبكة كمذيع وقبل ذلك كمساهم”.

من جهتها قالت ‘نيويورك تايمز” إن تاكر كليرسون، مذيع “فوكس نيوز” الأكثر شهرة في أوقات الذروة كان أيضًا مصدرًا للخلافات المتكررة والصداع للشبكة بسبب تصريحاته حول كل شيء مثل العرق والمتحولين جنسيا وغيرها

وتم طرد المذيع “تاكر كارلسون” من قناة Fox News بعد هذا اللقاء ، وأصبح أكثر فيديو منتشر في أمريكا أو من أكثر الفيديوهات انتشارا.