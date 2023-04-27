“إلى” يرعى فعاليات العروض المُبهرة للصوت والصورة في مهرجان البترا الضوئي

وطنا اليوم:انطلاقًا من حرصنا واهتمامنا بتكريم حضارة الأنباط ودعم السياحة في الأردن، قام “إلى” التطبيق البنكي لبنك ABC الأردن برعاية مهرجان البترا الضوئي الذي بدأ في ٢٣ نيسان وسيستمر إلى ٣ آيار في مدينة البترا الوردية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة والواقعة في جنوب الأردن.

يأتي مهرجان البترا الضوئي تحت عنوان “ولادة جديدة”، ويهدف إلى تكريم حضارة الأنباط العظيمة والاحتفاء بها من خلال تقديم عروض مذهلة للزوار باستخدام تقنيات الضوء والصوت، ليعيشوا تجربة رقمية ثلاثية الأبعاد ومتعددة الحواس وفريدة من نوعها تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعمارة القديمة. ويتضمن المهرجان عروضًا جذابة ومُبهرة للأضواء الملونة، تُبرز جمال البترا وسحرها المنحوت في الصخر وتُظهرها في صورة جديدة تمامًا تُحاكي عبق التاريخ وعظمة المكان وجمال تكوينه الباهر، مما يجعل المدينة الساحرة تتألق لتظهر المدينة القديمة بطريقة وشكل جديد هذا العام.

وقد أشار السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن إلى أن رعاية المهرجان جاءت إيمانًا من البنك بأهمية المهرجان ودوره في تسليط الضوء على الأردن باعتباره موئلًا للثقافة والحضارة، كما تهدف هذه الرعاية إلى تشجيع الحركة السياحية، باعتبار الأردن بوابة للثقافة، والوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من السيّاح العرب والأجانب، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الثقافة العربية والعالمية.

وتأتي رعاية “إلى” لمهرجان البترا الضوئي عملًا بمسؤوليته تجاه المجتمع الأردني ودعمه للمواهب المحلية، إضافة إلى إيمانه بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لإبراز جمال وأهمية تراث وتاريخ الأردن بطريقة مبتكرة وخارجة عن المألوف تتماشى مع رؤية تطبيق “إلى” البنكي. كما قدم “إلى” لزوار المهرجان تجربة تفاعلية ضوئية تعكس هويته، وتتناسق مع تصميم المهرجان الضوئي، والتي حازت على إعجاب مرتادي المهرجان. وقد لاقى جناح “إلى” إقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث عرض فريق العمل خدمات “إلى” وآخر منتجاته.

ومن الجدير ذكره بأن “إلى” هو تطبيق بنكي يعمل من الهواتف الذكية فقط، أُطلِق في الأردن في سبتمبر2022، وهو مدعوم من بنك ABC الأردن. وقد استعان تصميم هذا التطبيق بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، مما يجعله سهل الاستخدام، ويحقق هدفه في جذب شريحة واسعة من المستخدمين وتزويدهم بالخدمات، بِدءًا من جيل الألفية والفئات الأكبر عُمرًا وصولًا إلى جميع فئات المجتمع. تشمل الخدمات الحالية للتطبيق عملية فتح حساب رقمية بالكامل، وبطاقة افتراضية فورية لاستخدامها في التعاملات عبر الإنترنت، وبطاقة سحب فعلية، وحسابًا متعدد العملات، وحسابًا جاريًا دون فرْض حدٍ أدنى للرصيد أو المدة، وميزة “حصّالة” المخصصة للادّخار، والتي تشجّع عادة الادّخار من أجل تحقيق تطلعات مالية.