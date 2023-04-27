وفاة واصابة ثلاثة آخرين إثر حريق كرفانين في مخيم الزعتري

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حريق شب في كرفانين داخل مخيم الزعتري .

اذ نتج عنه وفاة شخص نتيجة تعرضه لحروق مختلفة بالجسم واصابة ثلاثة اخرين ، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى العون ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق