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ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

منذ ساعتين
ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنه تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين قطر 1000 ملم وخط ناقل يزود العاصمة عمان لسحب كميات كبيرة لتزويد مزارع.
وقامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداء وإصلاح الخط وتصويب الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالأمر وضبط المعتدين، علما بأن الاعتداءات على خط ناقل الزارة ماعين تكررت عدة مرات.
وثمنت سلطة المياه جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وقوات الدرك في إسناد حملتها لضبط جميع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة مناشدة الجميع التعاون مع كوادرها والإبلاغ عن أية اعتداءات على الخط الساخن 065600100


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