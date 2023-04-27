الشركة الأردنية لاحياء التراث تطلق نظام حجز الكتروني لتسويق برامجها السياحية

وطنا اليوم:أطلقت الشركة الأردنية لاحياء التراث نظام خدمات الكتروني يمكن مكاتب السياحة والسفر من الحجز بسلاسة لبرامج الشركة من خلال الموقع الالكتروني , جاء ذلك من خلال اجتماع نظمته الشركة يوم امس لمكاتب السياحة والسفر بحضور مدير صندوق الملك عبدالله للتنمية مازن طبلت ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات و الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لاحياء التراث مؤيد أبو رمان ومشاركة عدد كبير من مكاتب السياحة والسفر .

مدير صندوق الملك عبدالله للتنمية مازن طبلت قال ان الصندوق ومن خلال الشركة الأردنية لاحياء التراث يسعى الى زيادة حجم التنمية ضمن المحافظات ومتابعة التوجيهات الملكية الحثيثة بهذا الشأن مشيرا الى ارتفاع مؤشرات النمو السياحي والأرقام الإيجابية الصادرة مؤخرا .

وأكد طبلت ان الصندوق مستمر في مشروع التنمية وتقديم التسهيلات اللازمة مبينا ان أبواب الصندوق مفتوحة للمقترحات من الجميع والتي من شأنها التنمية السياحية المستدامة .

وأشار طبلت الى الجهود المميزة التي ساهمت في الزيادة السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة التي تبذل جهود كبيرة في سبيل نهضة السياحة الأردنية واستمرارية زيادتها .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات رحب بالحضور واكد على أهمية التجربة السياحية الجديدة والتي تقدمها شركة احياء التراث من خلال مشاريع تنموية جديدة توفر منتج سياحي جديد متكامل .

وأضاف عربيات ان الهيئة تسعى الى إطالة مدة إقامة السائح وهو ما تدعمه الشركة الأردنية لاحياء التراث من خلال برامجها السياحية والتي تمنى عربيات ان تضعها مكاتب السياحة على برامجها السياحية المستقبلية لما لها دور في خلق فرص عمل واستدامتها وتوفير تجربة سياحية جديدة للسائح .

الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لاحياء التراث مؤيد أبو رمان قدم ايجازا عن الشركة واعمالها مشيرا الى الدور التكميلي للشركة من خلال ارتباط دورها بشكل مباشر مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والاثار .

وبين ان مساعي الشركة تتضمن توفير فرص العمل والتطوير والتدريب والتأهيل وتوفير المشاريع التنموية اللازمة إضافة الى توفير منتج سياحي جاذب للسائح مشيرا الى ان الشركة أنجزت عدد من المشاريع التي تخدم البرامج السياحية وتم اضافتها على الموقع الالكتروني الذي تم اطلاقه بهدف خدمة مكتب السياحة في البرامج المستقبلية .

وبين ابورمان لمكاتب السياحة والسفر في شرح تفصيلي لاستخدام الموقع الالكتروني من المكتب السياحي في الحجز الالكتروني للمسارات السياحية التي تعمل عليها الشركة في الشوبك وام قيس ووادي رم والعقبة .

وبين ابورمان مساهمة الصندوق وهيئة تنشيط السياحة في الدعم والمساعدة سواء في التطوير او في التنمية للمسارات السياحية التي ستخدم المجتمعات المحلية بشكل كبير .

وبين ابورمان لمكاتب السياحة والسفر في شرح تفصيلي لاستخدام الموقع الالكتروني من المكتب السياحي في الحجز الالكتروني للمسارات السياحية التي تعمل عليها الشركة في الشوبك وام قيس ووادي رم والعقبة والتي من الممكن للمكاتب السياحية الاستفادة من هذه المزايا من خلال الرابط www.jhrc.jo .

من جانبهم اشاد مكاتب السياحة والسفر بالتطويرات والتعديلات على الموقع الإلكتروني بما يخدم ويسهل الحجوزات من خلاله وعبر عدد من المشاركين من مكاتب السياحة والسفر عن إعجابهم بالمسارات السياحية الجديدة مؤكدين اضافتها على برامجهم السياحية الجديدة قريبا .