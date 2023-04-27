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انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في دولة الاحتلال

منذ 3 ساعات
A worker walks at the site where a new electricity plant will be built in Jalamah, near the West Bank town of Jenin, following the signing of a new contract on July 10, 2017. Israel Energy Minister Yuval Steinitz made a rare appearance by a high-ranking Israeli official in the occupied West Bank to sign the agreement on electricity with the Palestinian Authority. / AFP PHOTO / JAAFAR ASHTIYEH (Photo credit should read JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أنحاء تل أبيب الخميس وبئر السبع، الخضيرة، بيتاح تيكفا، عكا، وغيرها.
وقال إنه يشتبه بأن انقطاع الكهرباء جاء في أعقاب هجوم سيبراني، مشيرا إلى أن الانقطاع جاء بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال تل أبيب إلى جنوبها.
بدوره، استبعد مسؤول من الاحتلال أن يكون سبب انقطاع الكهربائي هجوم سيبراني.
وبحسب إذاعة “كان” العبرية، فإن محطة توليد الكهرباء حيفا توقفت عن العمل، نتيجة للضغط الزائد.

تعطيل إشارات المرور
وتسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل إشارات المرور، ما تسبب بازدحامات مرور كبيرة في عدة مفترقات طرق.
وطالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسير في شوارع بديلة والامتناع عن الوصول إلى المفترقات المزدحمة.
كذلك تسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل العمل في المجمعات التجارية وشوارع وأماكن عمل ومؤسسات


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