انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في دولة الاحتلال

وطنا اليوم:قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أنحاء تل أبيب الخميس وبئر السبع، الخضيرة، بيتاح تيكفا، عكا، وغيرها.

وقال إنه يشتبه بأن انقطاع الكهرباء جاء في أعقاب هجوم سيبراني، مشيرا إلى أن الانقطاع جاء بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال تل أبيب إلى جنوبها.

بدوره، استبعد مسؤول من الاحتلال أن يكون سبب انقطاع الكهربائي هجوم سيبراني.

وبحسب إذاعة “كان” العبرية، فإن محطة توليد الكهرباء حيفا توقفت عن العمل، نتيجة للضغط الزائد.

تعطيل إشارات المرور

وتسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل إشارات المرور، ما تسبب بازدحامات مرور كبيرة في عدة مفترقات طرق.

وطالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسير في شوارع بديلة والامتناع عن الوصول إلى المفترقات المزدحمة.

كذلك تسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل العمل في المجمعات التجارية وشوارع وأماكن عمل ومؤسسات