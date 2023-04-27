باليوم الأخير من الهدنة الهشّة.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتوتّرٌ مُخيف بباقي المدن

وطنا اليوم:في اليوم الأخير من الهدنة بالسودان الخميس، ومع مباحثات مرتقبة في جوبا لتجديدها، تتواصل الاشتباكات وتبادل الاتهامات بارتكاب خروقات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، بحسب الطرفين وشهود عيان.

ونقلا عن شهود عيان، أفاد مراسل الأناضول بتصاعد أعمدة دخان وسط مدينة الخرطوم بحري (شمال) ومحيط مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة؛ جراء اشتباكات بين الطرفين ضمن القتال المتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.

كما تجدد القتال في مدينة الجنينة في غرب دارفور (غرب)، بحسب مصادر محلية.

وقالت “الدعم السريع” في بيان صباح الخميس، إنها تصدت لهجوم شنته ما أسمتها “قوات الانقلابيين” بالطيران والمدفعية على معسكر لـ”الدعم السريع” في منطقة كافوري بالخرطوم.

في المقابل، قال الجيش، عبر بيان: “تتواصل خروقات المتمردين (الدعم السريع) للهدنة المعلنة بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية”.

ومع الساعة الأولى من الجمعة تنتهي هدنة 72 ساعة، وأعلن الجيش موافقة مبدئية على مشاركة ممثل عنه في مباحثات مرتقبة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، للتفاوض حول مبادرة لتمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، فيما تلتزم “الدعم السريع” الصمت حيال هذه المبادرة حتى الساعة 08:50 (ت.غ).

ووفقا لوزارة الصحة، مساء الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الضحايا 512 قتيلا و4 آلاف و193 جريحا في الخرطوم وولايات أخرى.

وفيما يستمر فرار سكان من مناطق الاشتباكات إلى ولايات آمنة أو باتجاه الحدود مع مصر وتشاد، بحسب الأمم المتحدة، تواصل أكثر من 50 دولة إجلاء رعاياها، وسط مخاوف داخلية وخارجية من انزلاق أحد أفقر دول العالم إلى حرب أهلية طويلة.

إلى ذلك تسابق الولايات المتحدة والدول الأفريقية لتمديد وقف إطلاق النار في السودان اليوم الخميس، إذ أعطى الجيش السوداني موافقة أولية على اقتراح أفريقي يدعو إلى إجراء محادثات حتى مع استمرار القتال.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد ناقشا العمل معا لوضع نهاية للقتال.

وقالت فرنسا اليوم الخميس إنها أجلت المزيد من الأشخاص من السودان، مضيفة أن من تم إجلاؤهم شملوا أيضا مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد.

وقال أجانب تم إجلاؤهم من الخرطوم إنهم شاهدوا جثثا تناثرت في الشوارع ومباني تحترق ومناطق سكنية تحولت إلى ساحات قتال وشباب يتجولون بسكاكين كبيرة.

وتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اللذين أطاحا معا بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021