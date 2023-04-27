“الأولى منذ قرن”.. بايدن يقرر زيارة بابوا غينيا الشهر المقبل

وطنا اليوم ـ سيتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا جاستن تكاتشينكو إن بايدن “سيصل في 22 مايو في الصباح وسيبقى لمدة ثلاث ساعات فقط”. وأضاف أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.

وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأميركي يعتزم التوقف في العاصمة بور مورسبي في مايو على هامش رحلاته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى “كواد” الذي يضم أيضاً اليابان وأستراليا والهند.