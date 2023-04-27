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“الأولى منذ قرن”.. بايدن يقرر زيارة بابوا غينيا الشهر المقبل

منذ 4 ساعات
(FILES) In this file photo taken on November 09, 2022 US President Joe Biden speaks during a press conference a day after the US midterm elections, from the State Dining Room of the White House in Washington, DC. - President Joe Biden's Democrats retained control of the US Senate on November 12, 2022, a remarkable midterms election result that defied predictions of a Republican "red wave" over both houses of Congress. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

وطنا اليوم ـ سيتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا جاستن تكاتشينكو إن بايدن “سيصل في 22 مايو في الصباح وسيبقى لمدة ثلاث ساعات فقط”. وأضاف أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.

وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأميركي يعتزم التوقف في العاصمة بور مورسبي في مايو على هامش رحلاته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى “كواد” الذي يضم أيضاً اليابان وأستراليا والهند.


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