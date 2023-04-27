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مهم من ضريبة الدخل لتسديد الأرصدة والإقرارات

منذ 5 ساعات
مهم من ضريبة الدخل لتسديد الأرصدة والإقرارات

وطنا اليوم:أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن دوام جميع المديريات والمراكز التابعة لها يومي السبت والاحد المقبلين 29- 30 نيسان لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تسديدها قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي.
وطلبت الدائرة من المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 لتقديمها قبل انتهاء الفترة القانونية في 30 من نيسان ودفع المبالغ المعلنة فيها تجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات القانونية والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
من ناحية اخرى اوضحت الدائرة إن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة المترتبة على المكلفين تتم إلكترونيا على مدار الساعة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني والوسائل الإلكترونية.
وبإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاماً ضريبية وغير مشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية حتى الآن الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً دون مراجعة الدائرة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار عنوان ‏مستخدم جديد


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