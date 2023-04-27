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كوهين يسرق التراث العربي ويغرد : الفلافل إسرائيلي الأصل

منذ 6 ساعات
كوهين يسرق التراث العربي ويغرد : الفلافل إسرائيلي الأصل

وطنا اليوم:غرد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين عبر “تويتر” قائلا :” أكل الفلافل الإسرائيلي فلافل مع بعض الطحينة.. الأكثر إسرائيليًا ، ألذ!، الأمر الذي أثار استهجان الكثيرين على اعتبار أن “الفلافل” أكلة شعبية من أصل عربي.
بدوره، رد عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي على كوهين الذي تفاخر بأن الفلافل والطحينة “إسرائيلي الأصل” وكتب عبر تغريدة له عبر منصة “تويتر”:
فلافل بالحمص “عربي شامي”، فلافل بالفول (طعمية) هو “مصري”، والزجاجة الفارغة تمثل حكومتك


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