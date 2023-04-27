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وفاتان بحوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

27 أبريل 2023
وفاتان بحوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية في الأمن العام، اليوم الخميس، إن نشامى الإدارات المرورية انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق والتعامل مع كافة المعيقات المرورية بالتزامن مع الحركة الصباحية النشطة وضمان انسيابية السير على مختلف الطرق.
وبين مندوبو الإدارات المرورية خلال استعراضهم التقرير المروري، أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة تسبب بحوادث مرورية نتج عنه وفاتين وعدة إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفت مندوب إدارة الدوريات الخارجية بأنه تم ضبط سرعات غير مبررة كادت أن تتسبب بحوادث مؤكدة من خلال الرقابة المرورية يوم أمس أبرزها 186 كلم/ ساعة على طريق الصحراوي و181 كلم/ ساعة على طريق الأزرق وتم إجراء المقتضى القانوني بحق السائقين


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