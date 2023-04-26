تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية لـ24 ايار

وطنا اليوم:قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبوعلي تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2022 لغاية تاريخ 24 ايار المقبل لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة في هذا الوقت.

وبين أبوعلي ان تمديد المهلة جاء بناء على طلب مدققي الحسابات وخبراء الضرائب والمنابين لتقليل العبء عنهم وتسهيل الإجراءات مع الدائرة، نظرا لصعوبة الانتهاء منها في الوقت المحدد بنهاية شهر نيسان.

وبين أبوعلي أن موعد تقديم الاقرارات الضريبية والبيانات المالية الاولية بقي كما هو في نهاية 30 نيسان الحالي ومن أجل ذلك تم اعتبار يومي السبت والاحد المقبلين 29- 30 نيسان دوام لمديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكزها لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تسديدها قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي .

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل 30 30 نيسان(إبريل) .

كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة والبيانات المالية الاولية قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه