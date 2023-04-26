خطة لإنشاء سدود جديدة في جنوب الأردن

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي مسؤول أن الدراسات الأولية التي أجريت مؤخرا من قبل شركة دراسات تم تكليفها لتحديد الأماكن الأنسب لاقامة سدود جديدة أشارت إلى عدم حاجة المناطق الشمالية لأية سدود جديدة.

وقال المصدر إن الدراسات أشارت إلى أن الأودية الشمالية مستغلة بالكامل من ناحية السدود، ولا حاجة لانشاء سدود جديدة بها.

وبيّن المصدر أن ادارة السدود أقرت اقامة سدّين جديدين في المناطق والأودية الجنوبية بعد تأمين التمويل اللازم لذلك.

وأوضح المصدر أن وزارة المياه والري لا تستطيع اقامة سدود في المناطق الشرقية نظرا لطبيعة تلك المناطق، حيث أن الأرض مستوية ورملية، ولا يوجد بها جبال وأودية يمكن تصميم سدود بها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعمل مشاريع حصاد مائي من خلال الحفائر والسدود الترابية في تلك المناطق