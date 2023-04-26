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في إطار شراكة البنك مع تكية أم علي موظفو كابيتال بنك يشاركون في توزيع طرود غذائية على الأسر العفيفة في جمعية روابي السلط الخيرية

26 أبريل 2023
في إطار شراكة البنك مع تكية أم علي موظفو كابيتال بنك يشاركون في توزيع طرود غذائية على الأسر العفيفة في جمعية روابي السلط الخيرية

وطنا اليوم-عمّان 26 نيسان 2023

تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك، شارك موظفو  كابيتال بنك في توزيع طرود غذائية مقدمة من تكية أم علي للأسر المحتاجة في جمعية روابي السلط الخيرية، كجزء من حملتها في شهر رمضان المبارك.

ويرتبط كابيتال بنك وتكية أم علي بشراكة استراتيجية طويلة الأمد يقوم من خلالها البنك بدعم برنامج كفالات الأسر، إضافة إلى حرصه على إتاحة الفرصة لعدد من الموظفين المتطوعين للمشاركة في البرامج التطوعية المختلفة التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعلى رأسها  تكية أم علي، مثل تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة من تكية أم علي، وترميم المنازل وغيرها من البرامج.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو:” فخورون في كابيتال بنك بشراكتنا الاستراتيجية مع تكية أم علي ومساندتها في تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول إلى أردن خال من الجوع من خلال دعم برامجها التي تستهدف تمكين الفئات المهمشة والمحرومة في المجتمععبر تقديم برامج دعم غذائي صحية ومستدامة”.

وأكدت بارطو  أن مشاركة موظفو البنك في تغليف وتوزيع الطرود الغذائية يعزز من دور كابيتال بنك المجتمعي والمسؤول والذي يحرص من خلاله على تأمين أبسط متطلبات العيش الكريم للأسر العفيفة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب سعيه المستمر لترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي يحملها هذا الشهر الفضيل، والمتمثلة بالعطاء والتكافل والتراحم.

ومن جانبه شكر المدير العام لتكية أم علي السيد سامر بلقر كابيتال بنك على دعمهم المستمر لبرامج تكية أم علي قائلا: “نعتز بشراكتنا مع كابيتال بنك والتزامهم بدعم برامج الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة والتي تعتمد على تكية أم علي بشكل رئيسي لتأمين غذائها على مدار الشهر”.

وتقوم تكية أم علي حالياً بإيصال الدعم الغذائي المستدام لـ 20,000 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

 


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