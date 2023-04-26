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سرقة معدات بقيمة 5 آلاف دينار من مصنع الحاويات المعدنية بإربد

26 أبريل 2023
سرقة معدات بقيمة 5 آلاف دينار من مصنع الحاويات المعدنية بإربد

وطنا اليوم:أحالت بلدية غرب اربد عاملين بمصنع الحاويات المعدنية للمدعي العام بعد قيامهم بسرقة معدات وقطع سيارات كبيرة، وفق رئيس البلدية جمال البطاينة.
وقرر المدعي العام توقيف العاملين في مركز اصلاح وتاهيل على ذمة التحقيق.
واكد البطاينة أن قيمة القطع المسروقة تقدر ب 5 الاف دينار، فيما تم بيع القطع بسعر 900 دينار لاحد التجار قبل ان يتم استردادها وارجاعها للمصنع.
واكد البطاينة ان البلدية لن تتهاون في احالة اي شخص يثبت تورطه بالفساد او السرقة للقضاء، مقدما شكره لاحد المواطنين على تعاونة على كشف ملابسات السرقة واسترجاع القطع المسروقة


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