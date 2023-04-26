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الحربي والسهيل اتفقا على سيد الأشواق

26 أبريل 2023
الحربي والسهيل اتفقا على سيد الأشواق

وطنا اليوم:يستعد المنشد كريم الحربي لتسجيل أنشودة سيد الأشواق وهي قصيدة في حب محمد للكاتبة والشاعرة د.سارة طالب السهيل وألحان وتوزيع محمد كارم.
وقال المنشد كريم الحربي “إن هذا هو التعاون الأول الذي يجمع بينه وبين الكاتبة والشاعرة سارة طالب السهيل، حيث تم الاتفاق على اختيار عدد من الأبيات من قصيدتها في حب محمد، وهي من أجمل الكلمات التي قيلت في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي تصف محاسنه الكثيرة.
وفيما يلي بعض النصوص من الأنشودة:

يَا سيِّدَ الأشْوَاقِ هَـــــذِي مُهْجَتِي

مَـــــــــــــــــــفتُونَةٌ لكِنَّهَا تَتَهَيَّبُ

حُبٌّ بِهِ أعـــــــــــلو وَتَعلو مُهجَتِي

فِيشدّنِي نَحـــــــــوَ السَّمَاءِ وَيَجذِبُ

أَنتَ النَّبِيّ مُـــــحَمَّدٌ أَنتَ الهُدَى

وَأَنَا بِذِكرِكَ يَا حَبِيبِي أطـــرَبُ

أَنتَ الضِّيَاءُ وَأَنتَ شَمْسٌ نُورُهَا

عَـــــمَّ الوُجُودَ وَدِفْؤهَا يُسْتَعذَبُ

بَلْ أَنتَ طَيفٌ مِـن نَسِيمٍ رَحمَةٌ

للعَالَمِينَ لَكَ المَـــــكَارِمُ تُنسَبُ

الوَحْيُ يَنزِلُ فِي حِرَاءٍ حَامِــــلاً

دِينًا وَمِنــــهَاجًا فَصَلُّوا وَارْغَبُوا

مَا جَاءَ إلا كَــــيْ يُتِمَّ مَكَارِمَ الْ

أَخْلَاقِ شَمسًا ضَـوؤهَا لَا يَغْرُبُ

أحبَبتُهُ حُبًّا تَسَامَى فِـــــي دَمِي

وَعَــــــلى جَبِينِي حُبُّهُ يَتَصَبَّبُ


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