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ارتفاع الصادرات الوطنية 24.7 % والمستوردات 9 %

26 أبريل 2023
ارتفاع الصادرات الوطنية 24.7 % والمستوردات 9 %

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من 2023 قد بلغت 1463.3 مليون دينار بارتفاع نسبته 20.2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة ، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 ما مقداره 1371.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 24.7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 91.8 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 21.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3009.9 ملايين دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بارتفاع نسبته 9.0 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1546.6 مليون دينار، بارتفاع نسبته 0.2 % خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2022.
أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2023 ما مقداره 873.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.5 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر شباط من عام 2023 ما مقداره 828.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 43.6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 45.1 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 28.6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، أما المستوردات، بلغت قيمتها 1368.7 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 3.1 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.
وبهذا فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ495.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 35.9 % خلال شهر شباط من عام 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022


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