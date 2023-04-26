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ماذا يفعل النائب الاردني محمد الظهراوي في جنوب لبنان..؟

26 أبريل 2023
ماذا يفعل النائب الاردني محمد الظهراوي في جنوب لبنان..؟

وطنا اليوم:نشر النائب محمد جميل الظهراوي عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك فيديو من أمام الجدار الصهيوني العازل في جنوب لبنان .
وكتب النائب الظهراوي على الجدار .. الحرية لعماد العدوان .
وقال .. على جدار الخوف .. على جدار الجبناء الذين لا يحتمون الا بالجدر ، وبإذن الله سيُهد على رؤوسهم ، قريبا عماد بيننا والحرية لعماد العدوان
وكان رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي قد طلب من زملاءه النواب إلى عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام يتعلق بزميلهم المعتقل لدى سلطات الإحتلال الاسرائيلي النائب عماد العدوان.
وبرر الصفدي طلبه من النواب بـ “ضمان سلامة العدوان وحفاظا على مصلحة الأردن العليا”.
وقال الصفدي إنه يتابع مع الجهات المعنية قضية النائب عماد العدوان “لحظة بلحظة”، متوقعا ان يكون هناك اخبارا طيبة قريبا.


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