إصابة 3 أشخاص بانهيار سقف منزل في الزرقاء

وطنا اليوم:أصيب 3 اشخاص نتيجة سقوط “قصارة سقف” من غرفة في منزل في منطقة الوسط التجاري في محافظة الزرقاء، وفق ما أفاد به محافظ الزرقاء بالإنابة عاصم النهار.

وقال النهار الأربعاء، إن حادثة الانهيار أسفر عنها 3 إصابات، وتم إسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

وأشار إلى أن كوادر لجان السلامة العامة في المحافظة أخلت المنزل احترازيا للوقوف على أسباب الحادثة