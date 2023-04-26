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الصفدي يعمم على النواب: لا تصرحوا بقضية العدوان

26 أبريل 2023
الصفدي يعمم على النواب: لا تصرحوا بقضية العدوان

وطنا اليوم:عمم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على اعضاء مجلس النواب بعدم الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام بشأن قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى الاحتلال الاسرائيلي بزعم تهريب أسلحة.
وقال الصفدي في رسالة وجهها إلى اعضاء المجلس، إن ذلك لضمان سلامة العدوان، وحفاظا على مصلحة الأردن العليا.
وأكد رئيس المجلس أنه يتابع قضية العدوان مع الجهات المعنية لحظة بلحظة، “وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة قريبا”


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