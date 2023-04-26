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الدفاع المدني ينقذ طالب من سقوط محتم في إربد

26 أبريل 2023
الدفاع المدني ينقذ طالب من سقوط محتم في إربد

وطنا اليوم:انقذت كوادر الدفاع المدني في اربد طفل عالق على كرنيش في الطابق الثالث داخل احدى المدارس بمنطقة حنينا بالقرب من ميدان البياضة.
ووفق الدفاع المدني فقد تلقت كوادر الدفاع المدني بلاغ حول تواجد الطفل على الكرنيش في الطابق الثالث للمدرسة حيث تم التحرك للموقع وقامت كوادر الدفاع المدني بانزال الطفل فورا منعا لسقوطه.


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