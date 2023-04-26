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زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

منذ 3 ثواني
زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

وطنا اليوم:قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصرفات واشنطن تفتقد إلى أي اتساق أو منطق في المنهج والتفكير.
وذكرت زاخاروفا، خلال تعليقها على امتناع واشنطن عن منح تأشيرات أمريكية لبعض الصحفيين الروس، أنه يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة غالبا ما تبحث عن عذر فقط لإثارة المتاعب للآخرين، وقارنت زاخاروفا سلوك واشنطن، بتصرفات العجوز شابوكلياك من فيلم كرتون سوفيتي مشهور، التي كانت تهوى جلب الضرر للآخرين بدون أي سبب.
زاخاروفا تشبه الولايات المتحدة بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور
وأضافت زاخاروفا: “لا أرى أي منهجية في تصرفات الأمريكيين. لماذا كان من الضروري عدم السماح بدخول 10 صحفيين روس؟ ما هي مصلحة الجانب الأمريكي من ذلك؟ بوجود وسائل الاتصال الحالية، سيحصل هؤلاء الصحفيون على ما يلزمهم من المعلومات”.
وتابعت زاخاروفا القول: “يتكون انطباع بأن السياسة الخارجية أصبحت مهنة قليلي الاحتراف وعديمي المهنية أو أصحاب المصالح الآنية الانتهازية، أو أنهم يفعلون ذلك فقط لإثارة غضب الآخرين دون حساب العواقب”.


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