السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

وطنا اليوم:أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وصول سفينة إجلاء من السودان، إذ حملت على متنها 1687 مدنيا من أكثر من 50 دولة، في أكبر عملية إنقاذ من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، وصل إلى مدينة جدة 13 مواطنا سعوديا، في حين بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصا من 56 دولة.

وأشارت الوزارة أنه تم نقل المدنيين خلال إحدى السفن التابعة للمملكة.

وسبق أن نظّمت السعودية عمليات إجلاء بحرا وجوا، إذ أعلنت السعودية في وقت سابق إنجاز أول عملية إجلاء لمدنيين من السودان إلى جدّة على متن سفينة شملت أكثر من 150 شخصًا بينهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والمقاطع لوصول العالقين، والفرحة تعلو وجوههم، ومشاهد أخرى لمجندة تحمل طفلًا يشعر بالأمان فيغفو، ومجند يساعد عجوزًا على النزول، وآخر يوزع الورود وابتسامات الود والترحاب تعلو محياه.

تلك الإنسانية السعودية استدعت من المغردين الاحتفاءَ بمواقف المملكة المشرِّفة، وعدم التمييز في مد يد العون لطالبي المساعدة في ظل اندلاع أحداث العنف المأساوي في السودان، ثم مساعدتهم في المغادرة إلى بلدانهم بأمان وسلام.