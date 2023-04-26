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ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

منذ ساعتين
ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار بعض أصناف خضار اليوم الاربعاء منها ( كوسا، بطاطا، بصل) في السوق المركزي.
وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 4074.749 طن، توزعت على 2827.972 طن خضار، 1056.470 طن فواكه، و 190.307 طن ورقيات.
كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 606.234 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً ، زهرة من 35 إلى 65 قرشاً، فلفل حار من 40 إلى 80 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً


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