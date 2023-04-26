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انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

منذ ساعتين
انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وطنا اليوم:كشف أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني، الأربعاء، عن انخفاض حاد بأعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج خلال الموسم الحالي وبما لا يقل عن 50% في عيد الفطر.
وقال الغلاييني إن شرم الشيخ وأنطاليا وإسطنبول هي أبرز وجهات سفر الأردنيين خلال العيد.
وأشار إلى وجود عروض تشجيعية عدة من المكاتب السياحية كما أن المنافسة كانت عالية، مبيناً أن الأسعار خلال موسم العيد تكون أعلى عادة.
وحول السياحة الداخلية، أوضح الغلاييني أن معظم الرحلات كانت رحلات اليوم الواحد (مبيت ليلة واحدة)، لافتاً إلى وجود ارتفاع في أسعار الفنادق وعدم التمكن من الحصول على أسعار تفضيلية للمواطن الأردني حيث إن السائح الأجنبي يحصل سعراً أفضل


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