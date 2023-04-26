أردوغان يصاب بنزلة برد خلال حملته الانتخابية ويعتذر على الهواء

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أصيب بنزلة برد خلال العمل في حملته الانتخابية، مقدما اعتذاره للشعب التركي بسبب التعب الذي بدا عليه خلال بث مباشر على الهواء.

وتابع: تحدث مثل هذه المواقف من وقت لآخر؛ بسبب ساعات العمل الطويلة والمزدحمة”.

وكان مقررا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7.

وبدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة، واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وخلال اللقاء، قال أردوغان في بداية كلامه، إن “نتيجة الانتخابات المقبلة ستقرر ما إذا كانت الحرب على الإرهاب ستستمر، مشيرا إلى أن الإرهابيين في الخارج وفي السجون ينتظرون النتيجة، بما في ذلك داعمو الإرهاب في المعارضة التركية”، بحسب تعبيره.

وتابع: “على مدى أكثر من عشرين عاما، عززنا الديمقراطية، وأرسينا حق السيادة والإرادة الوطنية، وأقمنا البنية التحتية للتعليم والصناعة، وازدادت رفاهية أمتنا”.

ولفت إلى أن هنالك المزيد لعمله من أجل البلاد، وأن الطريق طويلة، بحسب تعبيره.

من جانبه، تمنى مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، السلامة للرئيس التركي، وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر.

على جانب آخر، أكد الرئيس التركي على مواصلة حكومته العمل من أجل إعادة العقول التركية المهاجرة حول العالم إلى الوطن.

وفي تغريدة على تويتر، أشار الرئيس التركي إلى عودة 6 آلاف عالم تركي إلى وطنهم في إطار مشاريع “العودة إلى الوطن” التي أطلقت عام 2018.

وقال :”سنواصل عكس مسار هجرة العقول؛ لأن تركيا أصبحت وطنا لمن رحلوا”.

ونشر الرئيس التركي فيديو لقصة عودة رجل علم يدرس في بريطانيا إلى تركيا، بعد رسالة أرسلها إليه أردوغان