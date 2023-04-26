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الصناعة : ليس من اختصاصنا رفع الضريبة على أسعار الدخان

منذ ساعتين
الصناعة : ليس من اختصاصنا رفع الضريبة على أسعار الدخان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن رفع الضريبة على أسعار الدخان ليس من اختصاص الوزارة.
وأضاف الأربعاء، أن كل ما يتعلق بالضرائب يندرج تحت مهام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إذ يتم البحث في آلية رفعها بعد دراسة مستفيضة من الجهات المعنية.
وكان عدد من المواطنين تداولوا أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماع قالوا فيها إنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار الدخان ما بين 25-45 قرشا للعبوة الواحدة في الأردن.


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