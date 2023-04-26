مصادر تؤكد هروب البشير من السجن وتواجده في المستشفى العسكري

وطنا اليوم – اعلنت قيادات في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير عن مغادرة سجن كوبر وتأمين الحماية لأنفسهم

أفادت مصادر في الخرطوم أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودون في المستشفى العسكري بالخرطوم.

وقال أحمد هارون المسؤول بنظام البشير إن إدارة سجن كوبر أجلت القيادات المعتقلة تحت حراسة محدودة.

وتزايد الجدل مؤخرا مع بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مصير الرئيس المعزول، عمر البشير بعد مزاعم تحدثت عن نقله بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.