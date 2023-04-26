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وسائل إعلام سودانية تؤكد : خروج عدد من قادة نظام البشير من سجن كوبر بينهم علي عثمان طه وأحمد هارون وعوض الجار.

منذ 5 ساعات
وسائل إعلام سودانية تؤكد : خروج عدد من قادة نظام البشير من سجن كوبر بينهم علي عثمان طه وأحمد هارون وعوض الجار.

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