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الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير
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وسائل إعلام سودانية تؤكد : خروج عدد من قادة نظام البشير من سجن كوبر بينهم علي عثمان طه وأحمد هارون وعوض الجار.
منذ 5 ساعات
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24 ساعة
11:32
وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون
11:25
زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور
10:58
الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان
10:55
الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة
10:51
الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة
10:44
مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟
10:37
السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان
10:29
مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان
10:06
الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني
10:01
الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير
09:54
ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي
09:51
انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر
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منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
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