بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يدعو البرهان وحميدتي لـ قمة مصالحة في القدس المحتلّة

25 أبريل 2023
الاحتلال يدعو البرهان وحميدتي لـ قمة مصالحة في القدس المحتلّة

وطنا اليوم:الدّعوة التي وجّهها إيلي كوهين وزير الخارجيّة الإسرائيلي لطرفيّ “حرب الجنرالات” في السودان الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان قائد الجيش و”الفريق أوّل” محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم ميليشيا قوّات الدعم السريع، للاجتماع في القدس المحتلّة في إطار وساطة إسرائيليّة لوقف إطلاق النار، هذه الدّعوة تُمزّق الأقنعة عن عمالة الطّرفين لأمريكا ودولة الاحتِلال، وانخِراطهما في مشروعها العُنصري الاستِعماري التوسّعي، وعدائهما السّافر لكُل شيء اسمه عربي أو إسلامي.
من غير المُمكن أن يتقدّم كوهين بمِثل هذه الدّعوة، والوساطة التي ستتم في إطارها، لولا “حميميّة”، واستراتيجيّة العلاقات، وعُمقها، بين حُكومته وبينهما، فهذه خطوةٌ غير مسبوقة في التّاريخ، لم نتصوّر أنّنا في يومٍ من الأيّام سنُصدَم بها وتفاصيلها، ومن جِنرالاين يحكمان ويدعيان تمثيل الشعب السوداني الذي يُعتبر من أكثر الشّعوب العربيّة والإسلاميّة وطنيّة، ومُعاداة للعدوّ الإسرائيلي واحتِلاله للمقدّسات والأراضي الفِلسطينيّة المحتلّة وانتِصارًا للحق.
إنّهما، أيّ البرهان وحميدتي، كانا وما زالا، جُزءًا من المُؤامرة الأمريكيّة الإسرائيليّة التي من أبرز أهدافها تفتيت الدّول العربيّة وعلى رأسها السودان، ولا نستغرب أن المجازر التي ارتكباها في دارفور ربّما كانت مدروسةً، وبتخطيطٍ أمريكيّ إسرائيليّ لإضعاف السودان وتقسيمه إلى عدّة دول، ومسح هُويّته الإسلاميّة والعربيّة، وإرثه الجِهادي العريق في دعم المُقاومة الفِلسطينيّة وفتْح أراضي السودان، وخاصّةً ميناء بور سودان لتهريب السّلاح إليها، والأهم من ذلك تدمير جيشه الوطني، وتشويه صُورته، تمامًا مثلما حدث في العِراق.
وتتجسّد العمالة في أسوأ صُورها بتصريحٍ أدلى به يوسف عزّت المُستشار السياسي لحميدتي لقناة “كان” الإسرائيليّة يقول فيه “أقول للشّعب الإسرائيلي وحُكومته أن ما تتعرّض له الخرطوم، وقوّات “الدعم السريع”، هو هُجومٌ يشنّه الجيش، استغلّته العصابة الإسلاميّة الإرهابيّة”، ويُضيف “ما يتعرّض له السودان شِبه بما تعرّضت له إسرائيل آلاف المرّات من المجموعات الإرهابيّة مِثل “حماس” والمُنظّمات الأُخرى التي يعرفها الشعب الإسرائيلي جيّدًا”، والأكثر إيلامًا من كُل ذلك إزالة الجِنرال حميدتي كلمة “القدس” من شِعارها وعداء هذا المُستشار للشّعب الفِلسطيني الذي لم يُسيء له أو أيّ شقيقٍ سودانيٍّ آخَر.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:51

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

09:51

انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران