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رسميا.. واتساب يتيح تسجيل الدخول من 4 هواتف

25 أبريل 2023
رسميا.. واتساب يتيح تسجيل الدخول من 4 هواتف

وطنا اليوم:أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، عن إطلاق ميزة جديدة لدعم مستخدمي تطبيق “واتساب” في محاولة لتوفير اتصال مستمر للتطبيق على أكثر من جهاز في ذات الوقت.
وقال مارك عبر حسابه على فيسبوك، الثلاثاء: “أنه اعتباراً من الثلاثاء 25 نيسان/ أبريل 2023، سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، الدخول إلى الحساب على ما يصل إلى 4 هواتف”.
وبحسب مركز المساعدة في واتساب، يمكنك استخدام واتساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة في وقت واحد دون الحاجة إلى إبقاء هاتفك الرئيسي متصلاً بالإنترنت. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى هاتفك الرئيسي كل 14 يومًا لإبقاء الأجهزة المرتبطة متصلة بحسابك على واتساب.

ربط جهاز
افتح واتساب للويب أو للكمبيوتر على الجهاز الذي تريد ربطه. سترى رمزًا مربعًا يجب عليك مسحه باستخدام هاتفك الرئيسي.

أجهزة Android

1- افتح واتساب على هاتفك الرئيسي

2- انقر على خيارات إضافية > الأجهزة المرتبطة > ربط جهاز.

3- قم بإلغاء قفل هاتفك الرئيسي:

– إذا كان جهازك يحتوي على مصادقة مقاييس حيوية، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

– وإذا لم تمكّن المصادقة باستخدام المعرّفات الحيوية، فستتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصي الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتفك.

4- ضع هاتفك الرئيسي مقابل شاشة الجهاز الذي تريد ربطه لمسح الرمز المربّع.

أجهزة iPhone

1- افتح واتساب على هاتفك. افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات > الأجهزة المرتبطة.

2- انقر على ربط جهاز.

3- إلغاء قفل هاتف iPhone إذا كنت تستخدم iOS 14 أو الإصدارات الأقدم:

– استخدم خاصية Touch ID أو Face ID لإلغاء القفل.

– وإذا لم تمكّن المصادقة باستخدام المعرّفات الحيوية، فستتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصي الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتفك.

4- ضع هاتف iPhone مقابل شاشة الجهاز الذي تريد ربطه لمسح الرمز المربّع


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