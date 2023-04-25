بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط اعتداءات على حواجز الطرق المعدنية وأعمدة إنارة

25 أبريل 2023
ضبط اعتداءات على حواجز الطرق المعدنية وأعمدة إنارة

وطنا اليوم:ضبطت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات على الحواجز المعدنية في عدة طرق منها طريق الأزرق – العمري والطريق الصحراوي بالإضافة إلى طرق في الكرك والطفيلة، والموجب، واعتداءات على أعمدة الإنارة وقواطع كهربائية على طريق عمان التنموي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إنه جرى وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، الإيعاز، بعد تسجيل عدة ملاحظات حول الاعتداءات إلى إجراء كشف على الطرق ضمن الاختصاص، وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضافت، أنه جرى تحويل ملف الاعتداءات إلى الجهات ذات العلاقة، بحسب الأصول؛ مؤكدًة أنه لن يتم التهاون مع أي اعتداء على الطرق أو عناصر السلامة العامة عليها، والتي الهدف منها تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وأكدت، أنه تم التعميم على المديريات كافة؛ لتثبيت الحواجز المعدنية وفق الأصول، وإجراء جولات ميدانية للطرق ضمن الاختصاص وتسجيل أي حالات اعتداء ليصار إجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الطرق، من خلال أرقام مديريتها ومكاتبها المنشورة على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال ابلاغ مديرية الامن العام.
وثمنت، جهود مديرية الأمن العام وتعاونها الدائم والمستمر مع الوزارة على مدار الساعة، ما ساهم في ضبط العديد من حالات الاعتداء، على الطرق، بوقت قياسي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:51

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

09:51

انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران